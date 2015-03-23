Сайдбары в WordPress

Прежде всего давайте уточним несколько общих моментов про сайдбары:

Сайдбар — это область сайта слева или справа от основного контента (одним словом боковая колонка),

— это область сайта слева или справа от основного контента (одним словом боковая колонка), Сайдбар в WordPress — это любая область на сайте, в которой выводятся виджеты;

В обоих случаях предназначение у сайдбаров одинаковое — навигация по сайту, ссылки на социальные сети, виджеты соц сетей, виджеты каких-либо сторонних сервисов (например поиск авиабилетов) и т.д.

Единственное отличие определения сайдбара в WordPress это то, что он может находится где угодно на странице сайта (но чаще всего это боковые колонки справа и слева от контента и футер).

В этом шагу мы рассмотрим пошагово как создать два сайдбара — один в боковой колонке и один в подвале (футере) сайта.

Шаг 1. Регистрация сайдбара

Для начала скажу, что в разных темах WordPress сайдбары регистрируются по-разному, в некоторых ещё до сих пор используется способ 2007-го года. Почему? Да просто некоторые липовые разработчики любят неосознанно копировать код из других тем, их даже не волнует, что тема, которую они используют в качестве своего «на все случаи» шаблона, не обновлялась более 5 лет.

Это я к тому, что код, который я дам вам сегодня может отличаться от кода, используемого в вашей теме — пусть это не станет поводом для волнений, просто замените старый код на новый.

Как я уже говорил, мы будем создавать два сайдбара — в боковой колонке и в футере, в этом нам поможет функция register_sidebar() (если что-то будет непонятно в коде — смотрите документацию функции). Хук widgets_init обязателен!

Код для файла functions.php :

function true_register_wp_sidebars ( ) { /* В боковой колонке - первый сайдбар */ register_sidebar ( array ( 'id' => 'true_side' , // уникальный id 'name' => 'Боковая колонка' , // название сайдбара 'description' => 'Перетащите сюда виджеты, чтобы добавить их в сайдбар.' , // описание 'before_widget' => '<div id="%1$s" class="side widget %2$s">' , // по умолчанию виджеты выводятся <li>-списком 'after_widget' => '</div>' , 'before_title' => '<h3 class="widget-title">' , // по умолчанию заголовки виджетов в <h2> 'after_title' => '</h3>' ) ) ; /* В подвале - второй сайдбар */ register_sidebar ( array ( 'id' => 'true_foot' , 'name' => 'Футер' , 'description' => 'Перетащите сюда виджеты, чтобы добавить их в футер.' , 'before_widget' => '<div id="%1$s" class="foot widget %2$s">' , 'after_widget' => '</div>' , 'before_title' => '<h3 class="widget-title">' , 'after_title' => '</h3>' ) ) ; } add_action ( 'widgets_init' , 'true_register_wp_sidebars' ) ;

Вот что получилось у меня на странице Внешний вид > Виджеты:

Уже сейчас вы можете добавлять и настраивать виджеты в сайдбарах, теперь осталось только вывести их на сайте.

Шаг 2. Как отобразить сайдбары на страницах сайта?

Как и в случае из первого шага, в разных темах вы можете найти разный код, отвечающий за вывод сайдбаров на сайте. Я рассмотрю только один способ, который использую сам, с использованием функций is_active_sidebar() и dynamic_sidebar().

В двух словах о том, для чего нужны эти функции:

is_active_sidebar() — проверяет, есть ли в сайдбаре виджеты,

dynamic_sidebar() — выводит сайдбар;

Давайте теперь выведем те два сайдбара, которые мы создавали в прошлом шаге. И начнем с боковой колонки:

<?php if ( is_active_sidebar ( 'true_side' ) ) : ?> <div id="true-side" class="sidebar"> <?php dynamic_sidebar ( 'true_side' ) ; ?> </div> <?php endif ; ?>

Куда вставлять код? Ну где хотите вывести сайдбары, туда и вставляйте. Не уверены в какой файл? Ну, вообще это полностью зависит от вашей темы, но вероятнее всего, что код боковой колонки вставлять в sidebar.php , а код футера в footer.php . Возможно вам ещё пригодится документация функций get_sidebar() и get_footer().

Футер:

<?php if ( is_active_sidebar ( 'true_foot' ) ) : ?> <div id="true-foot" class="sidebar"> <?php dynamic_sidebar ( 'true_foot' ) ; ?> </div> <?php endif ; ?>

Ещё несколько советов относительно сайдбаров

Каждый из нижеперечисленных советов поможет избежать весьма серьёзных багов на сайте, однако, если вы хорошо разбираетесь в PHP и WordPress, ничего нового из этих советов вы не узнаете.

Если выводимый садбар не имеет виджетов, то при помощи if и else можно задать код, который будет выполняться в этом случае: if ( is_active_sidebar ( 'true_foot' ) ) : dynamic_sidebar ( 'true_foot' ) ; else : // код по умолчанию на случай, если сайдбар пустой endif ;

и можно задать код, который будет выполняться в этом случае: Не нужно использовать PHP-функцию function_exists() для функции dynamic_sidebar() и других функций WordPress. Просто иногда используют. Это ни к чему.

для функции dynamic_sidebar() и других функций WordPress. Просто иногда используют. Это ни к чему. Некоторые подключают файл sidebar.php через include() или require() . Чего вы хотите этим добиться? Увеличения производительности? Сомневаюсь, что причина медленной загрузки вашего сайта кроется именно в этом. А для подключения sidebar.php используем специально предназначенную для этого функцию get_sidebar().

через или . Чего вы хотите этим добиться? Увеличения производительности? Сомневаюсь, что причина медленной загрузки вашего сайта кроется именно в этом. А для подключения используем специально предназначенную для этого функцию get_sidebar(). Функции register_sidebar() и register_sidebars() позволяют не указывать ID сайдбаров при регистрации. Всегда указывайте ID! Во-первых, вам будет удобнее и нагляднее работать с сайдбарами на вашем сайте. Во-вторых, это поможет избежать проблем при установке сторонних плагинов / тем.

Если у вас возникнет какой-либо вопрос относительно сайдбаров в WordPress, пожалуйста, оставьте его в комментариях, я постараюсь вам помочь с ним разобраться.

Как отключить сайдбар в WordPress?

Могу предложить вам пару вариантов решения этой задачи:

Вручную — удаляем функции register_sidebar() и dynamic_sidebar() из файлов functions.php и sidebar.php . Этот способ самый действенный. Если же вы не хотите, чтобы после обновления темы все ваши изменения исчезли, используйте дочерние темы.

и . Этот способ самый действенный. Если же вы не хотите, чтобы после обновления темы все ваши изменения исчезли, используйте дочерние темы. Функция unregister_sidebar() позволяет отключить сайдбар (но нужно знать его ID, да и код из sidebar.php всё равно придется удалять вручную).